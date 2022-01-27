Лісників зобов’язали відшкодувати понад мільйон гривен за незаконну рубку в заказниках

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури на Тернопільщині забезпечили виконання рішення суду щодо стягнення з державного підприємства 1,14 млн грн через незаконну порубку лісу в заказниках «Яблунівський» та «Дача Галілея».

Прокурори встановили, що на території природно-заповідного фонду, який знаходиться під охороною державного підприємства «Чортківське лісове господарство» у 2017 році незаконно здійснено вирубку лісу, чим завдано шкоду державі на понад 1,14 млн грн. Прокуратура домоглася в суді стягнення з підприємства цієї суми.

Рішення суду виконано в повному обсязі, повідомили у пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.