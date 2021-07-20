До новомодного ресторану прокладають доріжку через пів парку Відродження (+фото)

Нещодавно у самому центрі парку Національного Відродження (найбільша відпочинкова зона Тернополя) відкрився новий ресторан, який подає себе, як заклад з особливим колоритом та духом. Напевно він таки є «особливий»…

Адже спеціально до нього зроблена доріжка з виходом ледь не на проспект Злуки, там ж, очевидно, що за бюджетні кошти облаштована паркова. Дуже хотів власник Артем Пуківський, щоби гості на своїх дорогих автівках під’їжджали прямо під гастрономічну ресторацію від вулиці Вербицького. Але тут вже тернополяни збунтувалися, що парком гасає транспорт і влада таки зважила на благання людей (багато з яких діти) та встановила шлагбаум. Через це відвідувачам закладу, які залишають автівки на парковці біля Співочого поля доводиться трішки пройтися пішки (від сили 200-250 метрів). Але, очевидно, це для них за довга дистанція, тому спеціально для такого контингенту через пів парку вирішили прокласти доріжку акурат від парковки. Для цього під ніж пішли кілька кущів і дерев, але хіба це когось цікавить, коли на кону бізнес-інтереси.

У парку Відродження чимало вже роками обходжених доріжок, які не знали ремонту, напевно від того часу, коли парк закладався, а тут така увага до одного закладу громадського харчування. До речі, в якихось 50-ти метрах від нього знаходиться ще один подібний заклад («Лемківський двір»), але чомусь за нього так влада не дбає, як за його сусіда. Чи не тому, що його власники мають «особливу» прихильність у керівництва міста Тернополя?