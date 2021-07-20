Антимонопольний забанив двох учасників за розпил тендеру тернопільського КП

Південно-західне міжобласне територіальне відділення АМКУ оштрафувало ТОВ «Зетпро Технолоджи» і підприємицю Людмилу Порицьку за узгодження поведінки на тендері. Обидвох учасників оштрафували загалом на 85 тис. грн. Такий штраф означає для них трирічну заборону отримання замовлень на відкритих торгах.

Як повідомляє АМКУ, мова йде про торги, які проводило комунальне підприємство Тернопільської міської ради «Тернопіль Інтеравіа». Це порушення «Наші гроші. Львів» виявили восени минулого року, а наші партнери з «Центру громадського моніторингу та досліджень» звернулися із цими фактами до АМКУ.

«Тернопіль Інтеравіа» на торгах закуповувало обладнання для відеонагляду на майже 283 тис. грн. Як повідомляла наша редакція, і «Зетпро Технолоджи», і підприємиця Людмила Порицька не торгувалися, а у своїх довідках вказали однаковий номер мобільного телефону, електронні пошти мали однакові доменні імена «kobi.ua».

Власником «Зетпро технолоджи» є Олексій Вихристюк. Йому ж належать компанії «Кобі СС» і «Кобі дістрібьюшин». А на сайті Kobi Порицьку називають керівником відділу продажу компанії «Кобі-Дистриб’юшин». Крім того, на відео в соцмережах вона повідомляє, що представляє саме компанію «Кобі».

АМКУ також з’ясував, що вони користувалися одним і тим самим майданчиком (а їх є загалом 13), однією статичною IP-адресою. Окрім того, заступником директора «Зетпро технолоджи» виявився чоловік Людмили Порицької і між конкурентами були господарські відносини.