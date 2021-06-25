У Тернополі діти розбирають бруківку у фонтані (відео)

Тернополянин надіслав в управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР відео, в описі до якого зазначив, що батьки на такі дії дітей та на зауваження ніяк не реагують. На відео видно, що діти облаштовують імпровізовані “басейни” у межах славнозвісного пішохідного фонтану на “Циганці”, витягаючи бруківку. З відео зрозуміло, що вік діток такий, що поряд десь обов’язко повинні бути дорослі. Але вони ніяк не реагують на дії своїх дітей. Закликаємо тернополян бути свідомим та не руйнувати спільне майно, а також не залишатися осторонь, коли бачите недостойну поведінку дорослих та дітей.

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