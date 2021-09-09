Мер-“свободівець” щомісяця виписував собі премію більшу, ніж середня зарплата по області

Міський голова Кременця, представник націоналістичної партії «Свобода» Андрій Смаглюк щомісяця, впродовж січня-червня 2021 року виписував собі премію в розмірі 15 тисяч гривень.

Про це повідомив перший заступник мера Олександр Маринюк, передає Номер один.

За півроку заступники міського голови отримували премії лише на початку року – у січні-лютому – по 3 600 гривень.

П’ять місяців, з січня по травень отримували премії начальники відділів. Зокрема, у січні – 6 300 грн., лютий – 13 048,50 грн., березень – 7 000 грн., квітень – 8 400 грн., травень – 7 000 грн.