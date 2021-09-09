За минулу добу на Тернопільщині від COVID-19 вакцинували 3 141 особу

3 141 особу щепили від COVID-19 на Тернопільщині за вчора. Про це розповіла регіональна координаторка вакцинації Марія Павельєва.

За її словами, першою дозою за минулу добу щепили 1 127 осіб, другою дозою – 2 014. Всього з початку вакцинації в Тернопільській області щепили 227 125 осіб.

161 169 людей вакцинували проти COVID-19 в Україні за добу 8 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 56 193 особи, повністю імунізовані – 104 976 людей. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Протягом доби працювали 9 044 мобільні бригади, 2 948 пунктів щеплення та 339 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 5 722 212 людей, з них отримали одну дозу – 5 722 210 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 512 000 людей (двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом провели 10 234 210 щеплень.