13:01 | 8.09.2021
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Тернопільщина 

Міськрада Тернополя дозволила нічний режим роботи чотирьом рестораціям

tata 0 Views Прокоментуй!

Виконавчий комітет Тернопільської міської ради встановив нічний режим роботи чотирьом закладам громадського харчування, які діють на території обласного центру.

До 4 години ранку дозволено працювати бару «Максим» по вул. Білецька, 1.

До 2 години можуть працювати бар «Оріон» (бульвар С.Петлюри, 2) та кафе «ІНШИЙ сіті бар» (бульвар Тараса Шевченка, 23), а ресторан «На Небі» (вул. О.Кульчицької, 2А) – до 1 години.

Дозвіл діятиме впродовж одного року.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *