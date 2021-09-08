Міськрада Тернополя дозволила нічний режим роботи чотирьом рестораціям

Виконавчий комітет Тернопільської міської ради встановив нічний режим роботи чотирьом закладам громадського харчування, які діють на території обласного центру.

До 4 години ранку дозволено працювати бару «Максим» по вул. Білецька, 1.

До 2 години можуть працювати бар «Оріон» (бульвар С.Петлюри, 2) та кафе «ІНШИЙ сіті бар» (бульвар Тараса Шевченка, 23), а ресторан «На Небі» (вул. О.Кульчицької, 2А) – до 1 години.

Дозвіл діятиме впродовж одного року.