Молодий заробітчанин з Тернопільщини впав у Польщі з 20-метрової висоти
Нещасний випадок стався на початку липня у Польщі. На будові постраждав молодий чоловік із села Снігурівка Лановецького району Іван Смірнов.
Хлопець упав з висоти 20 метрів. Відтак, він отримав дуже серйозні травми.
Зараз наш земляк перебуває у реанімації. Йому потрібна допомога.
Про це повідомила у Фейсбуці Сніжана Черній.
“Нещасний випадок на будівництві у Польщі.
8 ЛИПНЯ УПАВ З 20 МЕТРОВОЇ ВИСОТИ Іван Смірнов, житель села м.Снігурівка Кременецького району.
ЛЕЖИТЬ В ПОЗНАНІ У РЕАНІМАЦІЇ ЗАФІКСОВАНО ПЕРЕЛОМ ТАЗУ, НІГ, ТРІЩИНИ В ХРЕБТІ
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Допоможіть врятувати життя дитині!!!”, – написала жінка.