13:30 | 19.07.2021
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Тернопільщина 

Молодий заробітчанин з Тернопільщини впав у Польщі з 20-метрової висоти

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Нещасний випадок стався на початку липня у Польщі. На будові постраждав молодий чоловік із села Снігурівка Лановецького району Іван Смірнов.

Хлопець упав з висоти 20 метрів. Відтак, він отримав дуже серйозні травми.

Зараз наш земляк перебуває у реанімації. Йому потрібна допомога.

Про це повідомила у Фейсбуці Сніжана Черній.

“Нещасний випадок на будівництві у Польщі.
8 ЛИПНЯ УПАВ З 20 МЕТРОВОЇ ВИСОТИ Іван Смірнов, житель села м.Снігурівка Кременецького району.
ЛЕЖИТЬ В ПОЗНАНІ У РЕАНІМАЦІЇ ЗАФІКСОВАНО ПЕРЕЛОМ ТАЗУ, НІГ, ТРІЩИНИ В ХРЕБТІ
НОМЕР КАРТИ ТАТА 4149499105844649
Допоможіть врятувати життя дитині!!!”, – написала жінка.

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