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Тернопільщина 

У поліції розповіли деталі загибелі мотоцикліста на Зборівщині

tata 0 Views Прокоментуй!
У поліції розповіли подробиці ДТП на Зборівщині, в якій загинув мотоцикліст.

Смертельна аварія сталася в суботу, 17 липня. Жахливі кадри з місця ДТП поширили у мережі очевидці. Серед дороги лежав потрощений мотоцикл та обгоріле тіло водія.

Як повідомили у Нацполіції, на трасі Тернопіль-Львів-Рава-Руська водій мотоциклу VIPER V250 F-2 не впорався з керуванням та зіткнувся з Volkswagen T4, який рухався в попутному напрямку.

Після цього мототранспорт відкинуло на смугу зустрічного руху, де він врізався у вантажівку Scania.

В результаті удару мотоцикл загорівся, а його водій – житель Львівської області, 2002 року народження, загинув на місці пригоди.

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