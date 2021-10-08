Моторошні кадри з ковідного відділення на Тернопільщині: жодного вільного ліжка (відео)

Всі ліжка інфекційного відділення Чортківської міської лікарні заповнені пацієнтами з підтвердженим коронавірусом, пише ІНТБ.

Практично всі хворі у цьому відділенні у важкому стані. Дихати самостійно людям важко. Є й ті, хто тижнями і навіть місяцями борються із захворюванням. А найгірше те, що місць для всіх інфікованих критично не вистачає.

За словами завідувача інфекційного відділення КНП «Чортківська центральна міська лікарня» Ігоря Шкварка, відділення з вересня працюють на повну потужність, практично щодня стовідсоткова наповненість. Один пацієнт виписується, а на черзі стоїть вже двоє чи троє новоприбулих хворих.

Всі ці пацієнти потребують постійного нагляду фахівців. Навіть під час зйомки лікарям довелося терміново надавати допомогу жінці, якій стало погано.

І в такому ритмі медики працюють місяцями. Впродовж останнього – кількість хворих з кожним днем зростає. Тому на ногах потрібно бути практично завжди. Окрім того, впродовж двох годин зйомок до лікарів постійно телефонували пацієнти за консультаціями.