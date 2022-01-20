У Тернополі вперше презентують картину невідомого голландського художника

Полотно невідомого живописця з Нідерландів уперше виставили на оглядини у Тернопільському обласному художньому музеї.

Про це повідомив директор музею Григорій Шергей, пише Укрінформ.

«Сьогодні, у свято Водохреща відвідувачі нашого музею можуть вперше оглянути картину невідомого голландського художника «Зимовий сонячний день», яка до цього часу зберігалася у музейних фондах. Ця робота, на якій зображено засніжену лісову дорогу у горах та хатинку, разом із ще 28 живописними та графічними творами увійшла до виставки «Зимова феєрія». На ній представлені полотна на зимову тематику – краєвиди Тернополя, України, куточки Європи, а також – сцени святкування різдвяно-новорічних свят», – розповів Шергей.

За його словами, крім творів знаних українських художників –Сергія Григор’єва, Альбіна Гавдзинського, Елаїди Нейман, Людмили Христинич-Папаянідіс, на виставці представлені роботи митців із Тернопільщини, у тому числі й народного художника України, лауреата Шевченківської премії Івана Марчука.

Як повідомлялося, постійна експозиція Тернопільського обласного художнього музею в трьох залах презентує мистецтво України та країн Західної Європи ХVІІІ-ХХІ ст. На початку 1960-х років музейна збірка поповнилась іконами, різьбою і стародруки, в тому числі, унікальними бароковими барельєфи геніального скульптора XVIII ст. Іоана Георга Пінзеля, який, зокрема, жив і творив на Тернопільщині.

Основні фонди художнього музею сягають понад 10 тис. експонатів. Щороку в музеї проводять понад 20 індивідуальних, збірних і документально-ілюстративних виставок.