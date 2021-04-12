“Ми всі до останнього молилися”: не стало заробітчанки з Тернопільщини, яку в Італії збив автомобіль

Важко знайти слова, які зможуть передати той сум та біль, який відчуваємо…

Ми всі до останнього надіялися на оздоровлення, вірили в краще, молилися.Але воля Господа інша,і вчора бабця пішла у засвіти.

Від усього серця дякуємо отцю Ігору за допомогу з документами,за підтримку,за організованість,за велике добре серце.