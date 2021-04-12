03:14 | 13.04.2021
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Тернопільщина 

“Ми всі до останнього молилися”: не стало заробітчанки з Тернопільщини, яку в Італії збив автомобіль

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Померла заробітчанка з Тернопільщини, яку в Італії 30 березня збив автомобіль.  Про це повідомила онучка постраждалої жінки Юлія у Фейсбуці. 

“На превеликий жаль нашої дорогої бабусі не стало. 

Важко знайти слова, які зможуть передати той сум та біль, який відчуваємо…

Ми всі до останнього надіялися на оздоровлення, вірили в краще, молилися.Але воля Господа інша,і вчора бабця пішла у засвіти.

Від усього серця дякуємо отцю Ігору за допомогу з документами,за підтримку,за організованість,за велике добре серце.

Дякуємо також всім не байдужим людям за віру,молитву,добре слово та велику допомогу в Італії. Міцного здоров’я усім Вам та Вашим родинам!”, – написала Yulia Kudarevko.

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