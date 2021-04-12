Цьогоріч Чортківські лісівники вже висадили понад 50 га молодого лісу

У ДП “Чортківський лісгосп” триває лісокультурна кампанія у рамках акції «Створюємо ліси разом» та акції “Озеленення планети”.

10 квітня 2021 року у Колиндянському лісництві ДП “Чортківське лісове господарство” працівниками апарату лісгоспу, працівниками Колиндянського лісництва та представниками ЗМІ було створено лісові культури дуба звичайного на площі 2,0 га в кварталі 7 виділі 20. Висаджено 7 142 штук сіянців дуба звичайного.

У Білецькому лісництві квартал 52 виділ 1,2 на площі 2,2 га представниками влади (Чортківська ОТГ), лісової охорони та громадськості висаджено 6 286 штук сіянців дуба звичайного.

Також, у Гусятинському лісництві квартал 24 виділ 3,4 площа 2,1 га представниками влади (Коцюбинська ОТГ), лісової охорони та громадськості висаджено 7 350 штук сіянців дуба звичайного.

Дати нове життя лісові, створити нові насадження – основне завдання працівників лісового господарства. Тому з настанням сприятливих погодних умов, Чортківські лісівники, як і щороку навесні, активно проводять лісокультурну кампанію.

Посадці лісових культур передувала велика й клопітка робота: заготівля лісового насіння, вирощування сіянців, очистка ділянок та підготовка грунту до посадки шляхом борознування.

До слова, весь посадковий матеріал вирощений лісівниками підприємства у тимчасових лісорозсадниках та теплицях. У цілому лісгосп забезпечений якісним посадковим матеріалом в необхідному асортименті і його кількість достатня для створення та доповнення лісових культур на запланованих площах.

Також, Тернопільські лісівники запрошують усіх бажаючих долучитися до весняної лісокультурної кампанії і посадити своє дерево. У рамках акції «Створюємо ліси разом», що триватиме до 17 квітня, кожен може зробити свій внесок у створення лісів для майбутніх поколінь.