На Тернопільщині школярі висадили квіти, які занесені до Червоної книги

Понад пів сотні крокусів, які занесені до Червоної книги, висадили учні Ангелівської школи Байковецької громади. Про це розповіла ініціаторка Софія Осух, пише Суспільне Тернопіль

Дівчина каже, щоб вирощувати рідкісні види рослин, біля школи облаштували теплиці.

Учениці 10 класу Ангелівської школи показують шкільні теплиці. Софія Осух каже, висадили крокуси, щоб привернути увагу людей до проблеми знищення рідкісних видів рослин:

“Біля мого села є національний заповідник “Медобори”. Там ростуть рідкісні рослини, а саме першоцвіти. Ми з дівчатами часто були свідками того, як люди зривають їх і везуть в Тернопіль чи Збараж і продають. Ми хотіли цьому запобігти”.

15-річна Вікторія Ханас каже, після уроків разом з однокласниками приходять підливати квіти. Дівчина розповідає, де навчилися доглядати за крокусами:

“Ми запрошували експерта, який має досвід. Для початку ми викопували рів на 25 сантиметрів. Засипали його дренажем, ще засипали землею і після цього саджали крокуси”.

Доглядати за рослинами дітям допомагає екологиня Юлія Цідило. Жінка розповіла, який сорт обрали для висадки:

“Проблема зникнення Шафрану Гейфеля є в тому, що серед усієї родини крокусів ця квітка є найбільшою. Вона користується великою популярністю серед флористів. Вони занесені до Червоної книги України як неоцінений вид, тому що популяція різко знижує кількість через забір на букети”.

Директорка Ангелівської школи Наталія Романяк розповідає, з цим проєктом школярі перемогли в конкурсі дитячого фонду ЮНІСЕФ. На реалізацію отримали з фонду 50 тисяч гривень, на них, каже жінка, облаштували дві теплиці:

“Наразі ми плануємо розповсюдити по громаді цибулини крокусу. Ми будемо вирощувати їх щороку. Сподіваємося, на кожному подвір’ї будуть цвісти ці чудові первоцвіти”.

Нагадаємо, дитячий фонд ЮНІСЕФ відкрив своє Представництво у Києві в 1997 році. За цей час Фонд надав Уряду України допомогу на суму 130 мільйонів доларів, що дозволило розробити і реалізувати програми у галузі охорони здоров’я, екології, освіти та захисту прав дітей, розповіла Наталія Романяк.