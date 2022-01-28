На чому їздять керівники в Тернопільській міській раді?

У Тернопільській міський раді оновили документ “Про закріплення автотранспорту”. Ним обумовлено користування відомчим транспортом керівників структурних підрозділів у службових справах.

Про це йдеться у додатку до розпорядження міського голови Тернополя Сергія Надала.

У цьому році за міським головою Сергієм Надалом закріплена “Toyota Camry”. Секретар ради Ігор Гірчак їздить на “Hunday Tucson”, а заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ігор Крисоватий на “Ford Mondeo”.

У списку також і заступник міського голови – керуючий справами Іван Хімейчук. Він може користуватися службовим авто “Renault Duster”.

Суспільне Тернопіль Додаток до розпорядження про автотранспорт

Автомобілі “Renault Lodgy” використовуватимуть заступники міського голови Володимир Дідич і Вікторія Остапчук.

За розпорядженням, яке опубліковано на сайті міської ради, на автомобілях “Dacia-Logan” возитимуть керівників управління правового забезпечення і відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів. Начальник управління матеріального забезпечення та інформаційних технологій використовує службовий “Renault Trafic”, а начальник управління надзвичайних ситуацій – “УАЗ 3151”.

За начальником управління муніципальної інспекції Ігором Максимівим закріплено три автомобілі різних марок.

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