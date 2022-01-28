Тернопільська область — серед лідерів за втіленням президентської програми Велике будівництво!

— Ми завершили роботи на 36 об’єктах. Особливе місце серед них посідає школа з дитсадком в селі Підгородне збудована з нуля, відремонтовані 24 мости та найбільший прапор на Тернопільщині, встановлений до 30-річчя Незалежності України.

Крім того, ми закінчили будівництво та реконструкцію 5 шкіл, 1 садочку, зооботсаду в Ланівцях. Відкрили Дія.Центр, 1 басейн в Бережанах, 1 спорткомплекс, 1 спортивну школу,15 сільських амбулаторій та 6 приймальних відділень у лікарнях, – розповідає голова обласної державної адміністрації Володимир Труш.



До того ж, за минулий рік в області збудовано та відремонтовано 282 км державних доріг і відремонтовано 107 км місцевих доріг.



За всі роки Незалежності ще ніколи Тернопільщина не розвивалась так динамічно. Цього року плани не менш масштабні!

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