На Чортківщині шукають старосту округу: кандидатуру може подати кожен
0 вересня на Чортківщині обиратимуть старосту Горішньовигнанського округу: свою кандидатуру може подати кожен.
Вироби триватимуть з 16 до 20:00.
Аби подати себе, як кандидатуру, достатньо звернутись в Чортківську міськраду із відповідною письмовою заявою або ж надіслати її в електронному форматі на пошту мерії.
Розглядатимуть кандидатів, які вільно володіють державною мовою та персональним комп’ютером, мають досвід роботи з нормативно-правовими документами та з їх підготовки, а головне – хочуть змінювати своє село на краще.
Крім того, претендент на посаду старости має проживати у селі Горішня Вигнанка, чи в Переходах.
Як зазначили у Чортківській міськраді, голосування відбуватиметься в клубах цих сіл.