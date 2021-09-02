На Чортківщині шукають старосту округу: кандидатуру може подати кожен

0 вересня на Чортківщині обиратимуть старосту Горішньовигнанського округу: свою кандидатуру може подати кожен.

Вироби триватимуть з 16 до 20:00.

Аби подати себе, як кандидатуру, достатньо звернутись в Чортківську міськраду із відповідною письмовою заявою або ж надіслати її в електронному форматі на пошту мерії.

Розглядатимуть кандидатів, які вільно володіють державною мовою та персональним комп’ютером, мають досвід роботи з нормативно-правовими документами та з їх підготовки, а головне – хочуть змінювати своє село на краще.

Крім того, претендент на посаду старости має проживати у селі Горішня Вигнанка, чи в Переходах.

Як зазначили у Чортківській міськраді, голосування відбуватиметься в клубах цих сіл.