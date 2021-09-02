У Тернополі молодята відсвяткували весілля і віддали частину грошей Максиму Антонишину на лікування

Молода пара з Тернополя, Іванна та Андрій, відгуляли своє веслілля, а частину отриманих грошей перерахували на лікування Максима Антонишина. У хлопчика важка хвороба – спинально-м’язова атрофія (СМА). Разом з гостями молодята переказали Максимку більше 6 тисяч гривень.

28 серпня ми відсвяткували наш особливий день. Щиро дякуємо нашим дорогим гостям, які відгукнулись на наше прохання допомогти маленькому Максимчику, який хворіє на рідкісне захворювання СМА (Юлія Антонишин-Леськів ).

Разом з Andrii Parania ми попросили наших гостей замість квітів і цукерок кинути кошти в окрему скриньку для Максимчика. Сьогодні з Serhii Rudnitskyi й Iryna Rudnitska ми порахували й надіслали кошти Максимчику.

Виздоровлюй наш хлопчику .Ми встигнемо.

Просимо всіх небайдужих не проходити повз чужої біди, разом набагато легше справитись з бідою.

Будьте здоровенькі, – пише на своїй сторінці у “Фейсбук” Ivanna Khomko.

Фото: Іванна Хомко

Фото: Іванна Хомко