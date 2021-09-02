14:30 | 2.09.2021
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Тернопільщина 

У Тернополі молодята відсвяткували весілля і віддали частину грошей Максиму Антонишину на лікування

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Молода пара з Тернополя, Іванна та Андрій, відгуляли своє веслілля, а частину отриманих грошей перерахували на лікування Максима Антонишина. У хлопчика важка хвороба – спинально-м’язова атрофія (СМА). Разом з гостями молодята переказали Максимку більше 6 тисяч гривень.

  • 28 серпня ми відсвяткували наш особливий день. Щиро дякуємо нашим дорогим гостям, які відгукнулись на наше прохання допомогти маленькому Максимчику, який хворіє на рідкісне захворювання СМА (Юлія Антонишин-Леськів ).
    Разом з Andrii Parania ми попросили наших гостей замість квітів і цукерок кинути кошти в окрему скриньку для Максимчика. Сьогодні з Serhii Rudnitskyi й Iryna Rudnitska ми порахували й надіслали кошти Максимчику.
    Виздоровлюй наш хлопчику🧡.Ми встигнемо.
    Просимо всіх небайдужих не проходити повз чужої біди, разом набагато легше справитись з бідою.
    Будьте здоровенькі, – пише на своїй сторінці у “Фейсбук” Ivanna Khomko.
Фото: Іванна Хомко
Фото: Іванна Хомко

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