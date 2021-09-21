На Лановеччині багатодітний батько відбивав дітей… молотком

Жахливий за своєю суттю інцидент стався у перших числах листопада минулого року в с. Соколівка, що на Лановеччині. Як стверджував обвинувачений, увечері біля його подвір’я зупинився невідомий автомобіль. Із машини вийшла теща з незнайомим чоловіком і заявила, що хоче забрати дочку з онуками. Тоді хазяїн наказав забиратися геть.

Проте бабця наполягала, а тут ще й незнайомець необачно зробив крок до дверей хати. Розлючений власник домогосподарства, до слова, раніше судимий, схопив молоток і декілька разів ударив ним бідаку по голові, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження (ч.1 ст. 121 КК України).

Поставши у Ланівцях перед районним судом, обвинувачений повністю визнав свою провину, сказав, що шкодує про вчинене, і просив суворо не карати.

Тим часом потерпілий розповів, що його знайома, літня жінка, попросила його допомогти забрати свою доньку та чотирьох дітей із хати, оскільки боялася свого нетверезого чоловіка.

Слова потерпілого підтвердила й теща. Жінка зізналася, що до неї зателефонувала дочка та, ледве стримуючи сльози, сказала, що чоловік знову п’яний та скандалить. Відтак вона боїться за себе і дітей та попросила їх забрати. Старша жінка звернулася по допомогу до знайомого, і вони під’їхали до хати нападника. Оскільки подвір’я не огороджене, бабця підійшла до хати й гукнула. Із будинку вийшов зять і почав штовхати її у груди, вимагаючи забиратися звідси. Побачивши це, знайомий вийшов із машини та вступився за літню сусідку. Тоді розлючений зять схопив молоток і декілька разів ударив ним потерпілого.

Вироком Лановецького районного суду горе-батька засуджено до п’яти з половиною років позбавлення волі.

Олекса Чиж, Номер Один.