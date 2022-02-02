На Тернопіллі замерз найбільший в Україні рівнинний водоспад (фотофакт)

Про красу найвищого в Україні рівнинного водоспаду на річці Джурин Заліщицького району відомо далеко за межами Тернопільської області. І хоч сюди їдуть переважно влітку, взимку він виглядає не менш дивовижно.

Так, днями у соцмережах опублікували «магічні» фото, на яких — замерзлий Джуринський водоспад, від якого важко відвести погляд, пишуть Тернополяни. Справжнє диво природи можна спостерігати зараз неподалік села Нирків, в урочищі «Червоне». Неймовірні краєвиди відкриваються тут і довкола — поряд розташований пагорб, на якому розташований давній Червоноградський замок.

Тож спраглим до незабутніх емоцій туристам просто необхідно цієї зими відвідати цю неймовірну місцину, де перехоплює подих і переносишся у казку. Адже краще один раз побачити, ніж сто разів почути, чи не так?