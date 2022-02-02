У 9-ти областях можуть посилити карантин: хто під загрозою?

Цього тижня 9 областей України можуть потрапити до “червоної” зони.

Про це повідомили у в Telegram-каналі МОЗ “Коронавірус-інфо”.

“Вже цього тижня очікується вхід до “червоного” рівня епіднебезпеки 9 регіонів: Вінницька, Донецька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Одеська, Сумська та Хмельницька області”, – зазначив Юрій Ганиченко, керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки.

Зазначимо, що зміна рівнів епіднебезпеки може відбутись після відповідного рішення державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Наразі у “червоній” зоні перебувають Рівненська та Івано-Франківська області.

За словами аналітика Центру економіки охорони здоров’я Катерини Кузьмінової, антилідерами з госпіталізації є західні регіони, а рівень вакцинації у них – найнижчий.

Дані ресурсу свідчать, що за минулий тиждень в Україні кількість нових випадків COVID-19 зросла на 75%, госпіталізацій – на 34%. Летальність зменшилась у 4 рази: 0,5% проти 2%, які були на початку “Дельта”-хвилі.

Нагадаємо, що попри рекордну кількість хворих на коронавірус, МОЗ запевняє – локдауну в Україні не буде.

Довідково. У “червоній” зоні адаптивного карантину забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів, навчальних закладів, крім дитячих садків та початкових класів шкіл, робота непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів, басейнів, фітнес-центрів та ін.