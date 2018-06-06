Виставку про розпад і синтез покажуть у тернопільському «Бункермузі»

8 червня о 19:00 у тернопільській галереї «Бункермуз» відкриють виставку Віталія Агапєєва (Тернопіль-Київ).

Основа «Перетину» — графічний манускрипт, де кожен лист розкриває новий спосіб трансгресії. Поруч із зображенням представлена текстова частина, котра підводить до вектора ідейного поля.

Віталій Агапєєв:

— Ми приречені на спостереження постійного розпаду та синтезу всередині та ззовні нас, поки не досягнемо свого фізичного ліміту. Ця діалектична трансформація наш постійний супутник. Інколи ми можемо грати з нею, інколи вона грає з нами.

Саме це стимулює нас до постійних видозмін, однак органічно цей процес може відбуватись лише за наявності міцного внутрішнього стержня. Проте перебуваючи на грані своїх можливостей, легко впасти у відчай, відмовитись бачити новий горизонт, оскільки виникає страх побачити там себе зміненим.

Але усвідомлення себе як модальної та динамічної структури, що стимулює в собі постійні метаморфози, є одним із головних ключів трансгресії.

*Трансгресія — термін некласичної філософії, який фіксує феномен переходу неперехідного кордону, головне — кордону між можливим і неможливим.

Вхід вільний. Виставка триватиме до 28 червня.