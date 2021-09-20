На Тернопільщині чоловіка посадили на три роки за рубку двох дерев

Бережанський районний суд засудив до трьох років позбавлення волі чоловіка, який зрубав у місцевому заказнику два дерева. Такий суворий вирок був передбачений угодою з прокурором, проти якої не заперечував ні обвинувачений, ні його адвокатка. Житель Бережан раніше неодноразово був судимий за виготовлення наркотиків та численні крадіжки і вже кілька разів відбував покарання за вартою, пише Захід.нет.

Правоохоронці встановили, що чоловік 18 березня 2021 року пішов у заказник місцевого значення «Звіринець», що розташований на території Шибалинської сільради, і зрубав там два дерева породи граб. За версією правоохоронців, внаслідок таких дій державне лісництво у Бережанах зазнало збитків на 748 грн. Правопорушення було внесено в ЄРДР за ч. 3 ст. 246 ККУ (незаконна порубка дерев на території заповідників), максимальне покарання за яке становить п’ять років ув’язнення.

«Бережанський суд вирішив затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 9 вересня 2021 року між прокурором та обвинуваченим. Жителя Бережан визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.246 КК України, призначивши узгоджене сторонами покарання у виді 3 (трьох років) років позбавлення волі», – вказано у вироку Бережанського районного суду.