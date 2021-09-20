12:00 | 20.09.2021
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Тернопільщина 

Правоохоронець оприлюднив нові подробиці у справі про зґвалтування дівчинки з Тернопільщини

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Під час сесії Тернопільської районної ради начальник Тернопільського районного управління поліції Сергій Осадца відзначив, що в справі щодо наруги над дівчинкою з приміського села Настасова правоохоронці провели експертизи та перевірки.

Нагадаємо, 13-річну школярку зґвалтували у липні цього року під час відпочинку біля водойми. Парубка, якого підозрюють у вчиненому, невдовзі затримали поліцейські.

Згідно з ДНК-експертизами, справу щодо підозрюваного юнака, якому ще не виповнилося й 18 років, передадуть до суду. Хлопець, якого підозрюють у зґвалтуванні юнки, чотири місяці перебуває під вартою. До початку судових засідань парубка під заставу не випустять.

 

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