Правоохоронець оприлюднив нові подробиці у справі про зґвалтування дівчинки з Тернопільщини

Під час сесії Тернопільської районної ради начальник Тернопільського районного управління поліції Сергій Осадца відзначив, що в справі щодо наруги над дівчинкою з приміського села Настасова правоохоронці провели експертизи та перевірки.

Нагадаємо, 13-річну школярку зґвалтували у липні цього року під час відпочинку біля водойми. Парубка, якого підозрюють у вчиненому, невдовзі затримали поліцейські.

Згідно з ДНК-експертизами, справу щодо підозрюваного юнака, якому ще не виповнилося й 18 років, передадуть до суду. Хлопець, якого підозрюють у зґвалтуванні юнки, чотири місяці перебуває під вартою. До початку судових засідань парубка під заставу не випустять.