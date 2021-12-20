На Тернопільщині готуються проводити додаткові щеплення від COVID-19

В Україні дозволили додаткові щеплення проти COVID-19.

За інформацією Міністерства охорони здоров’я, отримати ще одну дозу можуть особи із ВІЛ-інфекцією, із раком крові; після трансплантації органів; особи, які проходять імуносупресивну або імуномодулюючу терапію або мають інші імунодефіцитні стани.

Як зазначила начальниця департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко, на Тернопільщині готові щеплювати людей додатковою дозою. Рішення про вакцинацію необхідно прийняти разом із сімейним лікарем.

«Додаткова доза передбачена поки лише у конкретних випадках. Ми готові проводити такі щеплення. Щоб отримати додаткову дозу вакцини, необхідно звернутися до свого сімейного лікаря. На Тернопільщині проведено 641 тисячу щеплень. Вакциновано першою дозою 32% населення. 29% жителів краю щеплено двома дозами. Звертаюся до кожного жителя нашої Тернопільської області, зараз саме час вакцинуватися, оскільки перед нами Новорічні та Різдвяні свята, коли ми будемо спілкуватися в родині, коли ми будемо їхати до своїх близьких, можливо вони старшого віку. Вакцинуйтеся самі та заохочуйте своїх рідних, батьків – провести вакцинацію, щоб убезпечити себе від тяжкого перебігу хвороби».

Додамо, в області працюють 15 центрів масової вакцинації та 60 пунктів щеплення. Вакцинуватися можна без черг і попереднього запису.