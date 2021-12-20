Як отримати 1000 грн за вакцинацію

Із 19 грудня в Україні починають видавати 1000 грн тим, хто вакцинувався від коронавірусу. З цією ініціативою, аби заохотити українців вакцинуватися, 15 листопада виступив президент Володимир Зеленський, а 2 грудня Верховна Рада виділила на виплати вакцинованим 8 млрд грн.

Як, де та коли вакциновані українці можуть отримати 1000 грн та на що вони її можуть витратити, пише ZAXID.NET

Хто може отримати гроші за вакцинацію?

Заохочувальну тисячу видаватимуть тим українцям, які отримали щеплення від коронавірусу двома дозами вакцини, затвердженої ВООЗ для екстреного застосування, зокрема:

Comirnaty/Pfizer-BioNTech;

CoronaVac/Sinovac Biotech;

AstraZeneca (Covishield, SKBio);

Moderna;

Johnson&Johnson (Україна цю вакцину не використовує, але українці могли нею щепитися за кордоном. Для отримання грошей вакцинованим Johnson&Johnson необхідна одна доза препарату).

Для підтвердження вакцинації необхідно мати завчасно згенерований «зелений» сертифікат у додатку «Дія» або паперовий міжнародний сертифікат про вакцинацію, який видає сімейний лікар. У Мінцифри радять згенерувати сертифікат завчасно, аби уникнути навантаження на додаток у день, коли послуга запрацює.

Виплачувати гроші будуть усім вакцинованим, навіть тиим, хто вакцинується після 19 грудня.

Як і коли видаватимуть гроші?

У тестовому режимі проект запрацював уже з 13 грудня, однак реальні гроші вакцинованим українцям будуть нараховувати пізніше і у два етапи: із 19 грудня через додаток «Дія» та у другій половині 2022 року тим, хто не має смартфона чи додатку.

Деяким користувачам «Дії» вже з 13 грудня почали нараховувати гроші на картки, які вони приєднали до послуги. Однак саме із 19 грудня послуга запрацювала повноцінно.

Для тих, хто має згенерований сертифікат про вакцинацію у «Дії», до 29 грудня необхідно через додаток подати заявку на отримання грошей. Із 19 грудня необхідно виконати такі умови:

в розділі «Послуги» обрати додаткову опцію «еПідтримка»;

підтвердити, що ви старше 18 років;

обрати із запропонованого переліку банк, на віртуальну карту якого вам надійдуть гроші;

підтвердити отримання віртуальної картки.

При цьому, не обов’язково обирати банк, клієнтом якого ви є. У Мінцифри кажуть, що пізніше таку віртуальну картку з грошима за вакцинацію можна буде відкрити у будь-якому банку, який доєднався до послуги, завантаживши його додаток. Наразі до послуги «еПідтримка» доєдналися Monobank, «Альфа-банк», «Укргазбанк», «Ощадбанк», «Приватбанк» та інші великі банки України. Гроші на віртуальну картку мають нарахувати впродовж двох днів.

При цьому, вакцинальна тисяча не буде оподатковуватись. Виплату також не будуть враховувати при нарахуванні субсидій.

Як використати ці гроші?

За цю 1000 грн можна придбати лише певний перелік товарів та скористатися визначеними в уряді послугами, зокрема:

купити квитки в кіно і театр;

купити абонементи у спортзал;

купити квитки на поїзд чи літак у межах країни;

купити книжки.

Повний список послуг та компаній-партнерів, у яких можна буде скористатися тисячею за вакцинацію, можна переглянути на сайті «Дії».

Що робити тим, хто не має «Дії» чи смартфона?

Людям похилого віку й тим, хто не має змоги встановити додаток, гроші видаватимуть у третьому кварталі 2022 року, орієнтовно в липні. Їм запропонують альтернативний варіант, однак його механізм в уряді поки що розробляють. Попередньо, банки видаватимуть реальні пластикові картки лише під цю послугу. Також можна буде відкрити віртуальний рахунок у самому банку.

Хоч механізм видачі грошей для тих, хто не має смартфона, ще не розроблений, Володимир Зеленський оголосив, що пенсіонери зможуть витратити тисячу за вакцинацію на ліки. Це стосується людей старших 60 років.

Від виплат готівкою в уряді відмовились через ризик виведення їх з економіки та зростання інфляції.