На Тернопільщині майстриня зображає архітектурні пам’ятки на яєчній шкаралупі

Від традиційних українських орнаментів — до авторських стилізованих квітів і архітектурних пам’яток.

Так коротко можна охарактеризувати мотиви, що зображає майстриня народних художніх промислів, художнього писанкарства Катерина Поднєжна на писанках, дряпанках, прикрасах з яєчної шкаралупи. Нещодавно її персональну виставку «Творчий порив» відкрили в Кременецькому краєзнавчому музеї, що на Тернопільщині. В експозиції 120 писанок. Доповнюють виставку листівки із зображенням робіт. Впадає в око серія «Архітектура мого міста».

Ці писанки — на гусячих яйцях в техніці воскового розпису аніліновими барвниками, дряпанки — на курячих яйцях. На них архітектурні пам’ятки Кременця: замкові мури на горі Боні, будинки-близнюки, обласний літературно-меморіальний музей Юліуша Словацького, колегіум єзуїтів, Кременецький краєзнавчий музей, храми. «Одного року я зобразила архітектуру Кременця в техніці дряпанки. Усі були в захваті і захотіли побачити це в кольоровому зображенні. Я дуже довго думала, як його туди помістити, які кольори використати, які об’єкти, бо це не так просто, — розповідає Катерина Поднєжна. — У нас дуже багато в Кременці гарної архітектури, дуже гарних багато будинків, які всі знають, відома гора Бона і чудові краєвиди. Тому я й представила такі малюнки на яйці. Вони двосторонні. З одного боку — одне зображення, з іншого — інше». Щодо орнаментів на писанках і прикрасах, то вони здебільшого авторські. «Раніше дещо намагалася відтворити з давніх писанок за зразками Віри Манько. Але зараз більше авторських. Переважають квіти, бо я їх люблю. Люблю яскраві кольори: червоні, жовті і люблю монохромне — біло-чорне», — зазначає пані Катерина.

Писанки майстриня пропонує дарувати у рамці, як панно. У її творчому доробку також годинник з писанок. А недавно почала працювати з деревом і представила на виставці «Творчий порив» також серію жіночих прикрас з цього матеріалу та епоксидної смоли. До цього часу використовувала епоксидну смолу тільки для укріплення яєчної шкаралупи.

Персональна виставка Катерини Поднєжної «Творчий порив» в Кременецькому краєзнавчому музеї триватиме до кінця травня. Писанки кременчанки представлені також на Великодній виставці «Світ писанки» в Закарпатському музеї архітектури і побуту в Ужгороді.

Її роботи є також в Коломийському музеї “Писанка” на Івано-Франківщині, в Шевченківському гаї у Львові, в Державному історико-культурному заповіднику Дубно Рівненської області, в приватних колекціях України, США, Франції.

Лариса МИРГОРОДСЬКА, Тернопіль, фото з архіву Катерини Поднєжної, День