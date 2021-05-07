У селі поблизу Тернополя знищено 80 дерев

Черговий факт незаконного знищення зелених насаджень на Тернопільщині знову зафіксовано Державною екологічною інспекцією у Тернопільській області.

Так, під час розгляду оперативної інформації працівниками Інспекції встановлено факт незаконного видалення зелених насаджень у кількості 80 дерев, які зростали в межах населеного пункту с.Драганівка Підгороднянської сільської ради у прибережній смузі р.Руда та по вулиці Карпенка.

Розмір шкоди, завданої зеленим насадженням населеного пункту, склав близько 130 тис.грн.

Матеріали направлено до Відділення поліції №1 (м.Тернопіль) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області для вжиття заходів реагування та встановлення осіб порушників.

Інспекція вкотре звертає увагу громадян, що порядок видалення зелених насаджень на території населених пунктів передбачений постановою КМУ №1045, який передбачає обстеження зелених насаджень та видачу ордеру на їх знесення.