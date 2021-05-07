У Тернопільській області працюють 57 пунктів щеплення, в яких можна вакцинуватися від COVID-19

Пункти імунізації розташовані в закладах охорони здоров’я, що надають медичні послуги, й обладнані відповідно до вимог інфекційного контролю.

Наразі в пунктах щеплення розпочинається вакцинація людей віком 65+. На щеплення можна записатися через сімейного лікаря або реєстратуру пункту щеплення. Знайти адресу та телефон найближчого до вас пункту щеплення можна на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Для проведення вакцинації необхідно мати з собою паспорт та ідентифікаційний код.

Якщо ви не належите до пріоритетних груп вакцинації проти COVID-19, то можете записатися до списку очікування на вакцинацію за допомогою застосунку чи порталу «Дія» або через контакт-центр МОЗ 0 800 60 20 19.