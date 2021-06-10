У Тернополі жінку, яка душила доньку, можуть визнати неосудною

На Тернопільщині оголошено про підозру жінці, що намагалась задушити власну доньку, – про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Під процесуальним керівництвом ювенальних прокурорів Тернопільської обласної прокуратури оголошено про підозру жінці за фактом замаху на умисне вбивство чотирирічної доньки (ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 115 КК України).

Нагадаємо, 5 червня 2021 року правоохоронцям надійшло повідомлення від тернополянки про те, що її сусідка, ймовірно, душить своїх дітей. Коли поліцейські зайшли до квартири, на яку вказала заявниця, то виявили там непритомну 4-річну дівчинку із пакетом на голові. Дитину медики реанімували й госпіталізували до лікарні, а її матір доправили до психоневрологічного закладу.

Одразу після отримання висновку лікарів про можливість проводити процесуальні дії з жінкою, останній повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Тривають першочергові слідчі дії, що здійснюють слідчі слідчого управління ГУНП в Тернопільській області під процесуальним керівництвом прокуратури, досліджується питання щодо осудності підозрюваної.

Нагадаємо, у Тернополі жінка намагалася вбити доньку, натягнувши пакет на голову. Після чого її доправили у спеціалізований медзаклад.

Дитину шпиталізували в лікарню та діагностували струс мозку, а вже за три дні виписали додому на догляд бабці. Її п’ятирічного братика теж забрала бабуся.

Зауважимо, що трагедії можна було уникнути, якби у Тернополі було менше байдужості. Про проблеми цієї сім’ї сусіди неодноразово намагалися донести до поліції, соціальних служб.