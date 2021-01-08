До 500-ліття міста на Тернопільщині планують відреставрувати замок

До 500-ліття Чорткова міська рада прагне реалізувати чимало цікавих та надзвичайно важливих проектів – реконструкція центральної площі міста та площі Ринок, годинникової вежі, замку, фасадів історичних будівель у центрі міста тощо. Обговорюють і етапи реалізації реконструкції старовинного Чортківського замку, скориставшись урядовою програмою «Велика реставрація».Її суть полягає не тільки в тому, щоб зберегти об’єкти культури й історичної спадщини, а й у тому, щоб зробити їх самодостатніми — аби вони могли заробляти кошти. Тому що більшість цих об’єктів — це туристичні атракції, які притягуватимуть людей з різних куточків країни.

«Роботи у старовинному Чортківському замку надзвичайно багато. Безумовно, потрібно проводити детальні розкопки всієї території замку, адже за різними джерелами тут є чимало цікавих речей. Також важливо було би відновити дві вежі та дах над палацом. Окрім того, замок повинен бути наповнений життям. Тут можна зробити мистецьку галерею для виставок робіт художників, музейні експозиції, які стосуються історії самого замку, туристичне арт-кафе, сувенірні магазини та чимало цікавого. Сподіваємось, що все задумане реалізується», – прокоментував директор заповідника «Замки Тернопілля» Анатолій Маціпура.

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