На Тернопільщині побилися водії маршруток

У Чорткові виникла бійка між водіями маршруток. Одного із перевізників госпіталізувала швидка.

Як повідомляє поліція, двоє чоловіків на автобусній зупинці порушували громадський порядок та перешкоджали руху міського автобуса. Приїхавши на місце події правоохоронці встановили, що виник конфлікт між водіями маршруток. Словесна перепалка закінчилася бійкою. Двоє перевізників почали завдавати удари водієві іншої маршрутки. Швидка, яка приїхала на місце події, госпіталізувала потерпілого.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини конфлікту між перевізниками