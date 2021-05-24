Дійшло до суду: на Тернопільщині колишня дружина та теща намагались помститись чоловіку

У Тернопільській області колишня дружина попросила оловіка приїхати через хворобу сина. Проте жінка викликала поліцію, заявивши, що чоловік був нетверезим.

Про це повідоляють Тернопільські події з посиланням на рішення Бучацького районного суду.

Таак, правоохоронці звинуватили чоловіка з Бучача, що він нетверезим керував автомобілем. Натомість підозрюваний в судовому засіданн івину невизнав та пояснив,що 20 квітня2021 року приблизно о 19 год. йому зателефонувала колишня дружина, з якою він перебуває в неприязних відносинах, та повідомила, що захворіла їхня спільна дитина та вона не має змоги відвести дитину в лікарню.

До місця проживання колишньої дружини чоловік приїхав власним автомобілем Део Ланос, однак в якості пасажира, бо автомобілем керував його двоюрідний брат.Після приїзду чоловіка до дитини його колишня теща влаштувала конфлікт та викликала працівників поліції, які діяли упереджено, без з`ясування всіх обставин, склавши протокол про адміністративне правопорушення.

Адвокат підозрюваного в судовому засіданні пояснив,що 20квітня2021 року його підзахисний не керував транспортнимзасобом Део Ланос. Він зазначив, що коли підійшли працівники поліції до підозрюваного і почали вимагати пред`явити посвідчення водія, чоловік сидів у машині, однак автомобіль не рухався, а знаходився на узбіччі. Зазначені у протоколі свідки, які є колишніми тещею та дружиною підозрюваного, є зацікавленими особами, а тому їхні пояснення, долучені до матеріалів справи, слід оцінювати критично. Жінки ж у суд не прийшли.

Допитаний свідок розповів, що він є двоюрідним братом підозрюваного і 20 квітня 2021 року свідок на прохання брата приблизно о 21 год. привіз останнього в м. Бучач до сина. Приїхавши на місце, він забрав ключі від автомобіля та пішов до своєї сестри, де перебував близько години. Свідок підтвердив, що 20 квітня 2021 року оловік не керував транспортним засобом, він знаходився в автомобілі лише в якості пасажира.

Суддя закрив справу через брак доказів.