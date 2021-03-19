На Тернопільщині понад 5 тисяч гектарів державного лісу перейшли у приватні руки

У середині минулого 2020 року в одному з сіл колишнього Монастириського району створилося таке собі Товариство з обмежено відповідальністю «Лемківська фауна» зі статутним капіталом у 1 тисячу гривень. За короткий проміжок часу це нікому не відоме ТОВ за простим договором отримує в оренду на 49 років понад 5 тисяч гектарів державних лісів. Місцеві активісти вважають, що сталася «масштабна лісова афера».

– В той час, коли моя Монастирищина вже цілий рік гнеться від ковіду та від бездіяльності місцевої влади, деякі ділки, які не мають жодного відношення до нашого краю, провертають масштабну лісову аферу з нашими державними лісами. Випадково натрапила на інформацію (на фото – авт.), де мене здивувала дивна назва ТОВ «Лемківська фауна». Так я є членкинею в громадській організації Монастириська районна організація українського товариства мисливців і рибалок, ця тема мене дуже зацікавила. Як більше 5 тис. га нашого державного лісу могли за плечима нашої громади перейти у користування на 49 років ТОВ «Лемківська фауна» з статутним капіталом 1 000 грн.? Ці ліси передало ДП «Бучацьке лісове господарство» на підставі звичайного договору! Ви забрали пане О. Яремко (керівник Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства – авт.) у нашої громади більше року тому Монастириські ТМР ліси, щоби зараз їх віддати підставним людям у приватну власність!? Як такі речі взагалі можуть реалізуватися в моєму краю?, – дивується громадський активіст з Монастириська Ірина Ванат.

За словами пані Ірини, лемківська громада Тернопільщини не має жодного відношення та інтересів до даного ТОВ «Лемківська фауна», пише Номер Один.

– Дуже дивним сама по собі назва товариства, бо хтось використовує лемківський бренд для своїх приватних бізнесових інтересів, вигоди та прибутку. Ми вважаємо, що це товариство було створено саме під дану угоду про оренду державних лісів, – підсумувала пані Ванат.