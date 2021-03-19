Як у Тернопільському місцевому центрі допомогли розірвати договір довічного утримання

Самотні пенсіонери, які потребують сторонньої допомоги можуть отримати її за договором довічного утримання. Суть такого договору полягає у тому, що ним передбачається можливість пенсіонера після підписання цього договору отримувати ряд послуг. В свою чергу пенсіонер у майбутньому передає права на успадкування майна.

До Тернопільського місцевого центру з надання БВПД звернулася мешканка м.Тернополя пані Христина з питанням щодо розірвання договору довічного утримання. Клієнтці центру призначили адвоката Андрія Войнарського, який звернувся до суду з відповідним позовом.

Христина разом із своїм чоловіком уклала договір із Наталею про довічне утримання. Даний договір сторони підписали та посвідчили у нотаріуса. Крім того, нотаріус наклав заборону на відчуження майна зазначеного в договорі, а саме двокімнатної квартири, яка належить Христині.

Протягом довгого часу Наталя жодним чином не виконувала умови договору довічного утримання, зокрема не забезпечувала стареньку предметами та послугами гігієни, харчуванням, медикаментами, пранням білизни та наданням інших побутових послуг.

З даною проблемою пані Христина зверталася до Управління соціальної політики Тернопільської міської ради, в якому доглядальниця отримує щомісячну виплату по догляду. В результаті перевірки соціальний інспектор склав акт, відповідно до якого Наталії припинено щомісячну компенсаційну виплату у зв`язку із неналежним виконанням своїх обов`язків. У зв`язку з постійним залишенням літньої жінки на самоті в квартирі та необхідністю приймання їй медикаментів, вона змушена була неодноразово звертатися до екстреної медичної допомоги в місті Тернополі.

Окрім того пані Христина зверталася до поліції по факту неналежного ставлення доглядальниці по відношенню до неї. В зверненні жінка зазначила, що доглядальниця залишила її без нагляду та довгий час не повертається додому, постійно їй погрожує та вчиняє насильство стосовно неї.

Зі слів сусіда, який є головою ОСББ, пані Христина неодноразово зверталася до нього з приводу допомоги по квартирі та самостійно проводила оплату за виконані роботи.

Водночас варто зазначити, що чоловік пані Христини помер і до моменту смерті не заявляв про розірвання договору, оскільки Наталя належним чином виконувала його умови. Тому відповідно в даній частині договір припинився.

Відповідно до ч. 1 ст. 756 ЦК України, у разі розірвання договору довічного утримання (догляду) у зв`язку з невиконанням або неналежним виконанням набувачем обов`язків за договором, відчужувач набуває право власності на майно, яке було ним передане, і має право вимагати його повернення.

Суд визнав, що Наталя порушила умови договору і підтвердив що права та інтереси пані Христини підлягають захисту шляхом розірвання договору довічного утримання.

За допомогою адвоката системи безоплатної правової допомоги суд визнав за пані Христиною право власності на її частку квартири та скасував заборону на її відчуження.

З рішенням суду можна ознайомитись тут: