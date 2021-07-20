На Тернопільщині щороку фіксують близько 200 випадків раку голови і шиї

Більшість людей настільки бояться почути цей діагноз, що затягують момент діагностики до крайньої межі. З огляду на низку обставин, діагноз раку в народі асоціюється з вироком смерті. Проте сьогоднішній досвід демонструє, що обізнаність, щорічне обстеження та вчасна діагностика сприяють ранньому виявленню та успішному лікуванню. Медики запевняють, що при своєчасній діагностиці практично у 100% випадків гарантується одужання.

«Понад 50% людей звертаються до лікаря, перебуваючи вже на 3-4 стадії захворювання»

Тернополянину Петру Михайловичу понад 60 років, не підозрюючи про захворювання, чоловік звернувся до медиків за рекомендацією свого друга.

Він зауважив, що у харкотинні були кров’янисті прожилки. Однак жодного болю та дискомфорту чоловік не відчував. Пан Петро, курець зі стажем, вирішив прислухатися до поради товариша та пройшов обстеження. Як виявилось, у чоловіка була третя стадія раку гортані. Пройшло три роки після операції. І Петро Миколайович живе повноцінним життям. Працює з дітьми і навіть ставить рекорди. Декілька років тому подолав на велосипеді шлях 350 км за п’ять днів.

Аби детальніше дізнатися про рак голови та шиї, ми проконсультувалися з онкологом-хірургом Тернопільського обласного онкодиспансеру Андрієм Володимировичем Камінським.

– Онкозахворювання – це процес неконтрольованого росту патологічних клітин, які з часом проникають в інші тканини чи органи. Під поняттям раку голови та шиї зазвичай мають на увазі цілу низку захворювань. Це може бути рак ротової порожнини, гортані, губи, язика, слизової оболонки щоки, твердого та м’якого піднебіння, а також щитовидної залози. Злоякісні пухлини голови та шиї займають близько 11% від усієї онкопатології в чоловіків і приблизно 3,5% – у жінок. До групи найбільшого ризику в більшості потрапляють чоловіки віком понад 50 років. Проте за останні роки рак значно «помолодшав» і вражає вже після 30 років. Кількість захворювань серед жінок складає менше 5%. Чоловіки хворіють у 3-4 рази частіше. Однак, у зв’язку з поширенням паління серед жінок, це співвідношення постійно змінюється. У Тернопільській області щороку фіксують близько 200 випадків раку голови та шиї, із них 60-70 – рак гортані.

– В основному з раком ротової порожнини звертаються особи, які зловживають алкоголем та тютюнопалінням. На жаль, через низьку онконастороженість населення виявити рак на початковій стадії практично не реально. Адже понад 50% людей, які до нас звертаються, перебувають уже на 3-4 стадії захворювання. Неякісний алкоголь та тютюновий дим обпікають слизову оболонку порожнини рота, внаслідок чого утворюються виразки, що передують розвитку раку. Якщо таку недугу не виявити на ранній стадії, це може становити загрозу життю. Лікування на пізніх стадіях, як відомо, не гарантує п’ятирічного виживання.

Варто зауважити, що у 25% пацієнтів рак ротової порожнини виникає у тих, що не мають шкідливих звичок, – розповідає онколог.

– Які ж є фактори ризику розвитку захворювання?

– У курців пухлини голови та шиї виникають у шість разів частіше. Алкоголь є фактором ризику для виникнення пухлин глотки і гортані, хоча не в такій мірі, як тютюн. Для тих, хто курить і вживає алкоголь, ці фактори ризику діють синергічно. Інсоляція, ультрафіолетові сонячні промені є факторами ризику в розвитку раку губи приблизно в третини пацієнтів. Існують і виробничі фактори: пил у деревообробній промисловості (рак слизової носа), нікель (рак гайморових пазух), іонізуюче випромінювання (рак щитоподібної залози).

– А чи впливають супутні захворювання на розвиток хвороби?

– Супутні хвороби погіршують стан організму, самопочуття і можуть перешкоджати діагностиці. А ось щодо вірусів, то тут хотів би зауважити, що доказано патогенетичну роль вірусу Епштейн-Бара (EBV) в розвитку назофарингеальних карцином. Простий вірус герпесу першого типу й людський папіломатозний вірус асоціюються з карциномою слизової рота.

Дієта, яка містить вітамін А (3-каротин і а-токоферол), зменшує ризик розвитку раку голови та шиї.

«При пізньому виявленні раку гортані необхідно буде її видалити»

– Ви наголошуєте на ранній діагностиці…

– Для раннього виявлення раку ротової порожнини хоча би раз на місяць слід практикувати самоогляд. Вдома перед дзеркалом огляньте поверхню губ та ясна, роздивіться слизову оболонку піднебіння, порожнину рота, внутрішню сторону щік, огляньте з усіх сторін язик, піднявши його, подивіться на дно ротової порожнини, загляньте в горло. Спробуйте на дотик, чи немає ущільнень на шиї та під нижньою щелепою. Візьміть за звичку проводити таку «домашню діагностику» як для себе, так і для своїх рідних.

– На що слід звернути увагу при огляді?

– Для пухлин голови та шиї типовими є симптоми: ураження верхніх дихальних шляхів, порушення ковтання, зміни голосу, слуху і дихання, відчуття стороннього тіла, охриплість голосу, біль, порушення артикуляції, носові кровотечі, сльозотеча, кровохаркання і навіть закладання вух.

До речі, важливо знати, що виявлення ознак онкозахворювання входить до стандартного огляду порожнини рота на прийомі у стоматолога. Виявивши виразки, ущільнення чи ділянки зі зміненим забарвленням, зубний лікар в обов’язковому порядку повинен направити пацієнта на обстеження до спеціаліста.

– На кожному кроці ми чуємо, що рак – це не вирок, але для більшості людей це жахливий діагноз, особливо на пізніх стадіях.

– Мало не щодня мені доводиться говорити пацієнтам не дуже приємні речі, я розумію, що для них це шок. Й одразу виникає запитання: а чи житиму я? Але знову ж таки хотів би наголосити на тому, що рак – це справді не вирок. Потрібно вчасно виявити проблему і звернутися до спеціаліста. Якщо ж ви почули діагноз і до того ж діагностовано друга – початок третьої стадії, то у таких випадках проводиться доопераційна хіміотерапія, що значно збільшує шанси перевести стадію захворювання в операбельну. Щоправда, уражену ділянку ротової порожнини чи шиї доведеться видалити. Припустимо, якщо це язик, то видаливши його частину, пацієнти можуть спілкуватися та харчуватися. Видаливши щитовидну залозу, можна продовжити собі життя, відвідуючи сеанси гормоно-замісної терапії. Складніше на пізніх стадіях. Наприклад, при пізньому виявленні раку гортані необхідно буде її видалити. Це досить травмуюча операція, передусім психологічно, проте це ще не вирок! Адже тут спостерігаємо найбільший відсоток одужання.

– Важко уявити собі, що людина зможе жити без гортані, напевне, таке оперативне втручання сильно впливає на мову?

– Прийнято вважати, що при видаленні гортані пацієнти втрачають можливість говорити. Це велика помилка, адже голос утворюється у глотці. Тому не варто опускати руки, адже прогрес медицини невпинно росте, і вже сьогодні ми маємо новітні технології, що дозволяють пацієнту спілкуватися відразу після операції.

– Відомо, що Ви стали першим в області онкологом-хірургом, який розпочав протезувати пацієнтів з патологічним ураженням гортані.

– Операції із встановлення голосового протеза ми почали проводити набагато раніше, напевне, років вісім тому. На даний час у нас можлива реабілітація хворих за рахунок встановлення голосових протезів. Коли забирається гортань, відводиться два канали: трахея виводиться на шию, що дозволяє людині дихати через спеціальний отвір. Глотка залишається зашитою. Суть протезу – не дозволити їжі потрапляти зі стравохода в трахею і пропускати повітря з трахеї у глотку. Коли людина спілкується, то прикриває спеціальний отвір пальцем, що дозволяє відтворити голос, подібний на той, що був до операції, часто зі збереженням тембру. У нашій практиці ми використовуємо швецькі протези. На жаль, в Україні не виготовляють такої медичної продукції. Сумно й те, що наша держава не має затвердженої програми з реабілітації для таких пацієнтів. Тому, як бачите, люди змушені замовляти голосові протези з-за кордону, що є дорогим задоволенням. Для прикладу, один протез вартує близько 400 доларів. Змінювати його потрібно кожних пів року. Є також свої нюанси при встановленні. При виборі протеза важливо обрати потрібний розмір. Кожен такий має відмінність усього в 2 міліметри. Коли оперуємо пацієнта, то маємо декілька варіантів для правильного встановлення.

На завершення Андрій Камінський каже, що при найменшій підозрі на онкозахворювання лікарі наголошують звертатися до кваліфікованих спеціалістів. Варто зауважити, що не у всіх лікувальних закладах ви зможете пройти діагностику, прооперуватись та встановити протез. Є лікарі, які лише діагностують чи оперують. Тому, дбаючи про своє здоров’я та життя, звертайтеся у ті заклади, які лікують комплексно. У Тернопільському онкодиспансері ви не лише пройдете повне діагностичне обстеження із застосуванням усіх необхідних методів, а й за необхідності отримаєте комплексне лікування та реабілітацію. А найголовніше – не витратите дорогоцінного часу на пошуки лікувальних програм. Більше того, ви точно попадете в добрі руки, адже багаторічний досвід лікарів говорить сам за себе.



