Пішов купатися і зник: на Тернопільщині загинув чоловік

У Тернопільській області під час купання у воді загинув чоловік.

Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.

Чоловік відпочивав на ставку разом із своїми друзями. Вони купались. Коли чоловіки не помітили друга, то подумали, що він пішов додому, але їм не повідомив.

Проте чоловіка вдома не було. Його родичі подзвонили в поліцію та почали шукати зниклого на ставку. Його знайшли мертвим на дні.

Триває слідство.

За даними ДСНС в Тернопільській області, за цей рік втопилось вже 19 жителів Тернопільщини.