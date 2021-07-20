Нардеп з Тернопільщини за два роки не виконав жодної обіцянки

Аналітичний портал «Слово і діло» проаналізував обіцянки народних депутатів України за два роки роботи Верховної ради IX скликання і їх виконання, та зробив рейтинг тих, хто не виконав жодної з них. До цього антирейтингу потрапив нардеп з Тернопільщини, представник групи «Довіра» Микола Люшняк.

– Василь Петьовка, Микола Люшняк, Олександр Ковальов і Валерій Лунченко з групи «Довіра» ще не просунулися у виконанні обіцянок. При цьому у Люшняка, Лунченка та Ковальова абсолютно всі обіцянки в процесі виконання, – йдеться у повідомленні аналітиків.

За даними експертів «Слово і діло», жодного зобов’язання ще не виконали 19 народних депутатів. Більшість із них є членами фракції «Опозиційна платформа – За життя» і це не дивно: фракція найчастіше голосує або «проти» запропонованих ініціатив, або утримується.