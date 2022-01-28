На Тернопільщині школярів вчать правильно поводитися з вибухівкою

Урок з мінної безпеки провели поліцейські в Довжанківській загальноосвітній школі.

Правоохоронці ознайомили дітей та персонал навчального закладу з предметами, які належать до небезпечних та розповіли, як діяти у разі їх виявлення.

На заняття прийшли поліцейські відділу вибухотехнічної служби та працівники піротехнічного відділу Державної служби надзвичайних ситуацій. Серед завдань — поглибити знання дітей щодо правил поводження з небезпечними предметами.

“Дізналися багато нового і невідомого про вибухонебезпечні предмети. Такі знання необхідні у будь-якій ситуації, адже часи зараз непевні. Країна перебуває в умовах війни. Не зрозуміло, якою буде ситуація далі. Важливо бути обережним і мати необхідні знання”, – зазначила учениця Анастасія.

Розповідь поліцейських доповнювалася демонстрацією навчальних зразків вибухонебезпечних предметів та спецтехніки, яку використовують у їх пошуках. Учні також пройшли інструктаж, як необхідно поводитися під час евакуації чи отримання повідомлення про замінування навчального закладу.