14:27 | 30.07.2021
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Тернопільщина 

На Тернопільщині трагічно загинув юнак

tata 0 Views Прокоментуй!

Нещастя трапилося в багатодітній родині на Теребовлянщині. Вода забрала життя 16-річного юнака.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що потерпілий того дня прийшов на роботу до батьків. Чекав їх на ставку. В кінці робочого дня, о 17:00, батько намагався додзвонитися до сина, але той на дзвінки не відповідав. Він разом з співробітниками пішов шукати юнака, але марно.

Близько 18.00 один з робітників на березі штучного ставка, що знаходиться на території приватного підприємства, побачив одяг дитини, а у водоймі тіло неповнолітнього. Реанімувати хлопця не змогли. Бригада екстреної меддопомоги, яка прибула на місце нещастя, констатувала лише смерть дитини.

Даний факт правоохоронці внесли в ЄРДР згідно із статтею 115 Кримінального кодексу з позначкою “нещасний випадок”.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *