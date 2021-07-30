У Монастириськах вкрали пісок, призначений для облаштування волейбольної секції у місті

У місті Монастириська, що на Тернопільщині, вкрали пісок, який був призначений для облаштування волейбольної секції у місті.

Про неприємну ситуацію у мережі Фейсбук написав користувач Andrii Kokhan.

“Уже кілька років поспіль вихованці волейбольної секції облаштовують на міському стадіоні літній волейбольний майданчик, де щовечора збираються, тренуються і водночас проводять час з користю для здоров’я. Вчора на даний майданчик за сприяння начальника Управління освіти, культури, молоді та спорту МТГ знову було завезено пісок… Так от, ближче до вечора, в одного мешканця міста різко проявився потяг до творчості”, – написав Andrii Kokhan.

За словами Андрія Кохмана, невідома особа викрала пісок, відтак цією справою зацікавилася поліція.

Зловмисника розшукують.