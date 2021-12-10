На Тернопільщині від ковіду померло шестеро людей

234 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 9 грудня 2021 року. Про це повідомляє Державна установа «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України»

Також за останню добу:

– летальних випадків – 6:

1 – жінка 69р., м.Тернопіль;

2 – жінка 84р., м.Тернопіль;

3 – жінка 85р., Кременецький район;

4 – чоловік 71р., Тернопільський район;

5 – чоловік 66р., м.Тернопіль;

6 – жінка 73р., Тернопільський район.

– одужало – 466 осіб

– проведено досліджень методом ПЛР – 1 017

За весь час пандемії в Тернопільській області

– захворіло – 104 458 осіб;

– одужало – 96 443 особи;

– летальних випадків – 2 014 (та 3 випадки – жителі інших областей).

Загалом випадки підтверджено:

– Кременецький район – 11 955 (11 135 одужало, 260 летальних):

в т.ч. м. Кременець – 2 264 (1 537 одужало, 58 летальних).

– Тернопільський район – 62 562 (57 211 одужало, 1 136 летальних):

в т.ч. м. Тернопіль – 28 203 (25 196 одужало, 500 летальних).

– Чортківський район – 29 941 (28 097 одужало, 615 летальний):

в т.ч. м. Чортків – 3 856 (3 605 одужало, 50 летальних).

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (30 осіб):

Борсуківська сільська ОТГ – 1

Великодедеркальська сільська ОТГ – 1

Вишнівецька селищна ОТГ – 2

Кременецька міська ОТГ – 10

Лановецька міська ОТГ – 9

Почаївська міська ОТГ – 4

Шумська міська ОТГ – 3

Тернопільський район (151 особа):

Байковецька сільська ОТГ – 2

Бережанська міська ОТГ – 12

Білецька сільська ОТГ – 11

Великоберезовицька селищна ОТГ – 5

Великобірківська селищна ОТГ – 1

Залозецька селищна ОТГ – 1

Збаразька міська ОТГ – 4

Зборівська міська ОТГ – 3

Золотниківська сільська ОТГ – 1

Іванівська сільська ОТГ – 1

Козівська селищна ОТГ – 2

Купчинецька сільська ОТГ – 2

Микулинецька селищна ОТГ – 3

Нараївська сільська ОТГ – 1

Озернянська сільська ОТГ – 3

Підволочиська селищна ОТГ – 5

Підгаєцька міська ОТГ – 4

Підгороднянська сільська ОТГ – 2

Саранчуківська сільська ОТГ – 1

Скалатська міська ОТГ – 2

Скориківська сільська ОТГ – 1

Теребовлянська міська ОТГ – 19

Тернопільська міська ОТГ – 65

Чортківський район (53 особи):

Білобожницька сільська ОТГ – 1

Борщівська міська ОТГ – 1

Бучацька міська ОТГ – 2

Васильковецька сільська ОТГ –1

Гусятинська селищна ОТГ – 1

Заліщицька міська ОТГ – 13

Золотопотіцька селищна ОТГ – 2

Колиндянська сільська ОТГ – 2

Копичинецька міська ОТГ – 6

Монастириська міська ОТГ – 7

Нагірянська сільська ОТГ – 2

Скала-Подільська селищна ОТГ – 1

Товстенська селищна ОТГ – 5

Трибухівська сільська ОТГ – 1

Хоростківська міська ОТГ – 1

Чортківська міська ОТГ – 7