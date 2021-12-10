На Тернопільщині від ковіду померло шестеро людей
234 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 9 грудня 2021 року. Про це повідомляє Державна установа «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України»
Також за останню добу:
– летальних випадків – 6:
1 – жінка 69р., м.Тернопіль;
2 – жінка 84р., м.Тернопіль;
3 – жінка 85р., Кременецький район;
4 – чоловік 71р., Тернопільський район;
5 – чоловік 66р., м.Тернопіль;
6 – жінка 73р., Тернопільський район.
– одужало – 466 осіб
– проведено досліджень методом ПЛР – 1 017
За весь час пандемії в Тернопільській області
– захворіло – 104 458 осіб;
– одужало – 96 443 особи;
– летальних випадків – 2 014 (та 3 випадки – жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 11 955 (11 135 одужало, 260 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 2 264 (1 537 одужало, 58 летальних).
– Тернопільський район – 62 562 (57 211 одужало, 1 136 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 28 203 (25 196 одужало, 500 летальних).
– Чортківський район – 29 941 (28 097 одужало, 615 летальний):
в т.ч. м. Чортків – 3 856 (3 605 одужало, 50 летальних).
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (30 осіб):
- Борсуківська сільська ОТГ – 1
- Великодедеркальська сільська ОТГ – 1
- Вишнівецька селищна ОТГ – 2
- Кременецька міська ОТГ – 10
- Лановецька міська ОТГ – 9
- Почаївська міська ОТГ – 4
- Шумська міська ОТГ – 3
Тернопільський район (151 особа):
- Байковецька сільська ОТГ – 2
- Бережанська міська ОТГ – 12
- Білецька сільська ОТГ – 11
- Великоберезовицька селищна ОТГ – 5
- Великобірківська селищна ОТГ – 1
- Залозецька селищна ОТГ – 1
- Збаразька міська ОТГ – 4
- Зборівська міська ОТГ – 3
- Золотниківська сільська ОТГ – 1
- Іванівська сільська ОТГ – 1
- Козівська селищна ОТГ – 2
- Купчинецька сільська ОТГ – 2
- Микулинецька селищна ОТГ – 3
- Нараївська сільська ОТГ – 1
- Озернянська сільська ОТГ – 3
- Підволочиська селищна ОТГ – 5
- Підгаєцька міська ОТГ – 4
- Підгороднянська сільська ОТГ – 2
- Саранчуківська сільська ОТГ – 1
- Скалатська міська ОТГ – 2
- Скориківська сільська ОТГ – 1
- Теребовлянська міська ОТГ – 19
- Тернопільська міська ОТГ – 65
Чортківський район (53 особи):
- Білобожницька сільська ОТГ – 1
- Борщівська міська ОТГ – 1
- Бучацька міська ОТГ – 2
- Васильковецька сільська ОТГ –1
- Гусятинська селищна ОТГ – 1
- Заліщицька міська ОТГ – 13
- Золотопотіцька селищна ОТГ – 2
- Колиндянська сільська ОТГ – 2
- Копичинецька міська ОТГ – 6
- Монастириська міська ОТГ – 7
- Нагірянська сільська ОТГ – 2
- Скала-Подільська селищна ОТГ – 1
- Товстенська селищна ОТГ – 5
- Трибухівська сільська ОТГ – 1
- Хоростківська міська ОТГ – 1
- Чортківська міська ОТГ – 7