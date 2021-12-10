11:30 | 10.12.2021
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Тернопільщина 

На Тернопільщині від ковіду померло шестеро людей

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234 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 9 грудня 2021 року. Про це повідомляє Державна установа «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України»

Також за останню добу:

– летальних випадків – 6:

1 – жінка 69р., м.Тернопіль;

2 – жінка 84р., м.Тернопіль;

3 – жінка 85р., Кременецький район;

4 – чоловік 71р., Тернопільський район;

5 – чоловік 66р., м.Тернопіль;

6 – жінка 73р., Тернопільський район.

– одужало – 466 осіб

– проведено досліджень методом ПЛР – 1 017

За весь час пандемії в Тернопільській області

– захворіло – 104 458 осіб;

– одужало – 96 443 особи;

– летальних випадків – 2 014 (та 3 випадки – жителі інших областей).

Загалом випадки підтверджено:

– Кременецький район – 11 955 (11 135 одужало, 260 летальних):

в т.ч. м. Кременець – 2 264 (1 537 одужало, 58 летальних).

– Тернопільський район – 62 562 (57 211 одужало, 1 136 летальних):

в т.ч. м. Тернопіль – 28 203 (25 196 одужало, 500 летальних).

– Чортківський район – 29 941 (28 097 одужало, 615 летальний):

в т.ч. м. Чортків – 3 856 (3 605 одужало, 50 летальних).

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (30 осіб):

  • Борсуківська сільська ОТГ – 1
  • Великодедеркальська сільська ОТГ – 1
  • Вишнівецька селищна ОТГ – 2
  • Кременецька міська ОТГ – 10
  • Лановецька міська ОТГ – 9
  • Почаївська міська ОТГ – 4
  • Шумська міська ОТГ – 3

Тернопільський район (151 особа):

  • Байковецька сільська ОТГ – 2
  • Бережанська міська ОТГ – 12
  • Білецька сільська ОТГ – 11
  • Великоберезовицька селищна ОТГ – 5
  • Великобірківська селищна ОТГ – 1
  • Залозецька селищна ОТГ – 1
  • Збаразька міська ОТГ – 4
  • Зборівська міська ОТГ – 3
  • Золотниківська сільська ОТГ – 1
  • Іванівська сільська ОТГ – 1
  • Козівська селищна ОТГ – 2
  • Купчинецька сільська ОТГ – 2
  • Микулинецька селищна ОТГ – 3
  • Нараївська сільська ОТГ – 1
  • Озернянська сільська ОТГ – 3
  • Підволочиська селищна ОТГ – 5
  • Підгаєцька міська ОТГ – 4
  • Підгороднянська сільська ОТГ – 2
  • Саранчуківська сільська ОТГ – 1
  • Скалатська міська ОТГ – 2
  • Скориківська сільська ОТГ – 1
  • Теребовлянська міська ОТГ – 19
  • Тернопільська міська ОТГ – 65

Чортківський район (53 особи):

  • Білобожницька сільська ОТГ – 1
  • Борщівська міська ОТГ – 1
  • Бучацька міська ОТГ – 2
  • Васильковецька сільська ОТГ –1
  • Гусятинська селищна ОТГ – 1
  • Заліщицька міська ОТГ – 13
  • Золотопотіцька селищна ОТГ – 2
  • Колиндянська сільська ОТГ – 2
  • Копичинецька міська ОТГ – 6
  • Монастириська міська ОТГ – 7
  • Нагірянська сільська ОТГ – 2
  • Скала-Подільська селищна ОТГ – 1
  • Товстенська селищна ОТГ – 5
  • Трибухівська сільська ОТГ – 1
  • Хоростківська міська ОТГ – 1
  • Чортківська міська ОТГ – 7

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