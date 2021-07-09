На Тернопільщині трагічно загинув 30-річний чоловік.

Вчора, 8 липня близько 23:00 години 30-річний доцент кафедри одного з тернопільських вищих навчальних закладів внаслідок падіння з висоти отримав травми несумісні з життям.

За попередньою інформацією, чоловік, перебуваючи на сходовій клітці третього поверху, перехилився через перило та впав на бетонне покриття першого поверху. Від отриманих травм працівник вузу помер.

Наразі Управлінням Держпраці у Тернопільській області вживаються заходи щодо утворення комісії та проведення спеціального розслідування нещасного випадку.