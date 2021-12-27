На Тернопільщині відкрили виставку витинанок

У Бережанському краєзнавчому музеї відкрили виставку панно-витинанок в рамках проєкту “Стожари”. Про розповіла керівниця декоративно-прикладного гуртка “Етномайстерня” Віта Білоус, пише Суспільне.

За її словами, у гуртку дівчата віком 10-12 років. Загалом презентували 7 витинанок.

“Процес створення для кожної витинанки відбувався по-різному. Для початку обдумували, що де буде розміщено, як такого ескізу практично не створювалось. Після цього починали малювати. Перше – це створення начерку пропорції людини у повен зріст. Наступний етап – робота над одягом та головними деталями. Паралельно здійснюється пошук фотографій різноманітних елементів, які будуть зображені, оскільки все “з голови” не намалюєш. Якщо залишалося вільне місце на папері, думали, чим ще заповнити, проте це траплялося рідко. Оскільки малювати було складно, тому гуртківці не брали у цьому участь”, – розповіла Віта Білоус.

Після тогояк витинанка повністю намальована, учні приступали до вирізання. Різали витинанки канцелярськими різцями, каже майстриня:

“Великі деталі вирізали в першу чергу, оскільки вони найпростіші. Дрібні деталі я допомагала вирізати, тому що потрібно було бути дуже акуратним. Вирізати – це непроста робота, як і малювати. Потрібно вміти правильно тримати ніж, поставити правильно руки. Після тривалого вирізання починала боліти спина та пальці. Іноді з’являлись мозолі. Але, після відкриття витинанки, коли бачиш стільки приємних вражень, то забуваєш про те, що тебе щось болить чи є мозоль”.

За словами Віти Білоус, перед тим як працювати над витинанкою, шукають символізм, історію, легенди, колористику:

“Кожна витинанка добре відпрацьована з філософської точки зору. Під час створення постійно думаєш про неї, коли маєш вільний час чи щось робиш, ти лягаєш і просинаєшся з цією думкою. Це триває до тих пір, поки не відбудеться відкриття. Вирізати витинанки мені подобається, як і гуртківцям. Це цікаво і знаєш, що в результаті в тебе вийде гарне панно”.

Виставка в Бережанському краєзнавчому музеї триватиме два місяці, її присвятили 30-річчю незалежності України, розповіла Віта Білоус.

Фото: Соломія Мартинишин Виставка в Бережанському краєзнавчому музеї триватиме два місяці

Витинанка — вид народного декоративного мистецтва, зокрема українського. Включає сюжетні та орнаментальні прикраси житла — ажурні, силуетні тощо. Витинанці властива лаконічність й вишуканість зображальних засобів. Близька до неї техніка створення силуету.