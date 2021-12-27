Tecno Spark 6 Go – «спалах» від Tecno Mobile

Компанія Текно Мобайл випускає мобільні гаджети в кількох серіях, кожна з яких наділяє електроніку певними можливостями. Наприклад, Phantom – преміальні пристрої, а CamOn – камерофони.

Одна з категорій – лінійка Spark. В ній представлені доступні по ціні пристрої з гідними параметрами потужності. Завжди можна купити TECNO Spark 6 Go в Kyivstar, де він коштує зовсім недорого.

Чому смартфон отримав таку назву

Свою назву пристрій отримав за рахунок особливостей роботи спалаху на телефоні. Нічний режим роботи відсутній, але задній спалах в основній камері дуже яскравий. Зазвичай яскравість у інших смартфонах не перевищує 90 люкс, а в Spark 6 Go цей показник складає 210 люкс.

Але і це ще не все. Спалах є навіть в селфі камері. Власникам недорогого смартфону доводилося вмикати білий фон, щоб зробити селфі в умовах недостатнього освітлення. Власники ж Spark 6 Go можуть скористатися повноцінним спалахом для селфі-камери.

Потужність та операційна система

В пристрої використовується чотириядерний процесор та 3 ГБ оперативної пам’яті. Існує також версія з 2 ГБ, але її параметри вже вважаються застарілими. Параметри екрану наступні:

IPS-матриця на 6,36 дюйми;

роздільна здатність – 1600 на 720;

щільність пік селів на дюйм – 291 ppi;

максимальна яскравість – 420 кд/кв. м;

частота оновлення – 60 Гц.

Не можна сказати, що ці параметри вражають, але варто враховувати і низьку ціну смартфона.

Що стосується операційної системи, то тут використовується полегшена версія Андроїд 10 в поєднанні з прошивкою HiOS 6.2.0. Зовні вона нагадує щось середнє між оболонками MIUI та EMUI. Власники можуть навіть завантажувати додатки з фірмового магазину виробника, але поки що їх мало, тому доводиться користуватися Плей Маркетом.

В цілому можливостей смартфона вистачить для якісного зв’язку, спілкування в інтернеті, та деяких розваг. В даному ціновому сегменті знайти щось більш потужне просто неможливо. Для більшості повсякденних завдань можливостей Spark 6 Go цілком достатньо.