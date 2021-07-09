На Тернопільщині відреставрували хрест, якому 173 роки

У Тернопільській області провели реставрацію хреста, якому 173 роки.

У травні місяці цього року у керівництва Білобожницької сільської ради виникла ідея реставрувати старовинний пам’ятний хрест, встановлений на честь скасування панщини 1848 р.. Зі слів учителя історії Білобожницької ЗОШ І-ІІІ ст. Людмили Швалюк дізнаємося, що на роздоріжжі села був вкопаний хрест з одностайного каменю, великий і товстий, до півметра. На хресті видовбаний напис: «В пам’ять наданой свободи 1848 р.Б.». Щороку 16 травня виходила святочна процесія з церкви під звук церковних дзвонів до того хреста, де священик у світлих ризах відправляв Богослужіння, аж до Першої світової війни.

У 1989 року з послабленням радянської окупаційної влади та перебудовою, стає можливим урочисте відкриття, посвята та оновлення хреста на тому ж місці, де він знаходився раніше.