Автомобіль знайшли у Рівному: в Тернопільській області пішов на роботу і зник керівник відділення банку

Зниклому чоловіку 40 років.

У селищі Гусятин Тернопільської області зник керівник районного відділення одного з державних банків. Він ще 5 липня поїхав на роботу та не повернувся.

Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.

Про зникнення чоловіка заявила його дружина. Вона повідомила, що чоловік зранку пішов на роботу та зник.

Зниклого звати Володимир Будзінський. Йому 40 років.

Наразі правоохоронці розшукують чоловіка. Вони вивчають відео із камер спостереження та опитують людей.

Видання gazeta1.com повідомило, що автомобіль Володимира Будзінського знайшли в Рівному, проте чоловіка там не було. Триває розшук.

Якщо вам щось відомо про перебування чоловіка, телефонуйте за номерами: 8(03552) 2-12-45, 0673507180 – чергова частина, 0989286945 – сектор кримінальної поліції Чортківського РВП або на лінію “102”.