На Тернопільщині вперше підписали електронний меморандум про співпрацю

В понеділок, 24 травня, відбулася важлива подія для Тернопілля – в ратуші міста Чорткова сім територіальних громад та Управління туризму Тернопільської обласної державної адміністрації уклали меморандум про співпрацю у сфері туризму. Документ, вперше в Тернопільській області підписували за допомогою сучасних технологій в електронному форматі, а сам процес для всіх учасників транслювали на великому екрані.

«Тепле Поділля» – саме таку назву отримав новостворений кластер, який об’єднав Чортківську, Борщівську, Бучацьку, Скала-Подільську, Заліщицьку, Більче-Золотецьку та Мельниця-Подільську територіальні громади.

Створення туристичного кластеру допоможе громадам спільно розвивати туризм на своїх територіях, розробляти цікаві маршрути для мандрівників, впроваджувати нові проекти. Тому дуже важливою є участь і підтримка «Теплого Поділля» працівниками Управління туризму ТОДА.

Показовим є те що, для підписання електронного меморандуму в Чортківській ратуші зібралися мери міст та голови громад демонструючи, що туризм на разі є важливою складовою економічного розвитку територій.

Ініціатором створення кластеру став координатор розвитку мережі Greenways Сергій Підмогильний.

Чортківський район має всі шанси стати лідером в розвитку туризму на Тернопіллі. Адже крім того що на його території знаходяться багато культурних, історичних, архітектурних та природних пам’яток які приваблюють туристів, тут ще є багато ініціативних людей що готові втілювати нові прогресивні ідеї.

Після підписання меморандуму всі учасники відправилися у поїздку по програмі workshop (воркшопу) щоб оглянути основні туристичні об’єкти громад та обговорити можливості подальшої співпраці.

Під час подорожі представники кластеру та журналісти побували на панорамі Чорткова, відвідали новостворений заклад «Панорама HILL», оглянули місто Бучач з висоти знаменитої Бучацької ратуші, дізнались про новинки Бучацького коньячного заводу «Галіція Дистилері», відвідали замок і монастир в селі Язлівець, побували в урочищі Червоне на Джуринському водоспаді. Заїхали на знамениту Заліщицьку панораму, відвідали в селі Монастирок печерний храм, побували в Скала-Подільському замку, а на завершення відвідали комплекс «Тридев’яте царство».

В подальших планах кластеру «Тепле Поділля» долучити нових учасників, зокрема Товстянецьку громаду та розробка і втілення спільних проектів. Сподіваємося що підписання меморандуму це початок великої, успішної та плідної співпраці між громадами.

Подорожуйте Тернопіллям, адже воно того варте.

Марина Дашкевич