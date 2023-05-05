Фонд Future for Ukraine Україна підтримав проєкт з пошуку загиблих на війні героїв

Представники громадської організації «Воєнно-історичний центр “Пам’ять і Слава”» звернулися до фонду Future for Ukraine з проханням підтримати волонтерів гуманітарних пошукових операцій, які вже знайшли тіла сотень полеглих героїв. Фонд миттєво зреагував на запит і відправив свою команду волонтерів з гуманітарною допомогою до Одеси, де базується ГО.

Громадська організація «Воєнно-історичний центр “Пам’ять і Слава”» понад 15 років займається пошуком останків загиблих на війні героїв. Спочатку їхня діяльність була зосереджена на вилученні останків полеглих у Другій світовій війні, а після 2014-го, а згодом і 2022 років — почали шукати героїв, які загинули внаслідок російської агресії. З початку повномасштабної війни громадська організація увійшла до складу водної пошукової групи, ТРО «Південь» і разом із військовослужбовцями шукають полеглих.

У травні до ГО звернулися представники Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального Штабу Збройних Сил України. Вони попросили волонтерів взяти участь на безоплатній основі у діяльності проєкту «НА ЩИТІ», покликаного виявити усіх загиблих у ході бойових дій від початку повномасштабної війни. Так, представники «Воєнно-історичного центру “Пам’ять і Слава”» розпочали нові пошукові операції. Від того часу здійснили вже 7 експедицій: до Київської, Миколаївської, Херсонської, Харківської та Донецької областей.

За словами представників громадської організації, на сьогодні з усієї країни лише близько 50 людей зголосилися долучитися до реалізації проєкту безпосередньо на деокупованих територіях. Кожна така експедиція триває 10-14 діб, а кожна з трьох автівок з пошуковцями з травня подолала понад 20 тис. км. Команда спочатку готує спорядження, обладнання й запаси їжі, а потім власне починає роботу на місці, яке їм призначають у Генштабі. Задача — знайти загиблих військовослужбовців та ексгумувати тіла так, аби їх могли опізнати родичі, а якщо це тіла російських військових — обміняти на українських.

Пошуковці працюють на прифронтових та звільнених територіях, а отже щодня стикаються з неабиякими ризиками. Попри те, що у пошуковій команді працюють сапери, все одно можна потрапити на міну чи розтяжку. Часто доводиться працювати серед спустошених селищ, де досі чимало нерозірваних снарядів, тривають обстріли та бувають нові «прильоти». Буває, що вся команда хворіє і ліків не вистачає.

Голова «Воєнно-історичного центру “Пам’ять і Слава”» Сергій Суднік розповідає, що така робота потребує великих ресурсів.

«Є потреба для життя у полі, як-от продукти. Дуже багато людей ми маємо у команді та забезпечуємо їх. Це і волонтери, і пошуковці, і військові, які знаходяться там де інші локації, де немає продуктового забезпечення. Усе, що асоціюється з нашою роботою, все це потрібно у об’ємах, які дозволять забезпечувати десятки пошуковців, які працюють вздовж усієї лінії розмежування, фронту, на деокупованих територіях. А це тисячі кілометрів і великі експедиції ще попереду», — зазначив Сергій Володимирович, який понад 10 років працює у складі волонтерської групи.

За час проведення пошукових експедицій волонтери знайшли сотні полеглих героїв, тіла яких повернуться додому. Це означає, що українські воїни зможуть бути поховані, а в їхніх родичів буде можливість віддати данину пам’яті. У організації наголошують, що не хочуть повторювати досвід Другої світової війни, коли загиблих не могли знайти десятки років.

Але оскільки громадська організація та її волонтери повністю знаходяться на самозабезпеченні, вони конче потребують підтримки у своїй важливій місії. Зокрема, їм потрібна їжа та напої для того, щоб пошуковці могли нормально харчуватися під час проведення експедицій. Таку допомогу організації надали партнери Revival Foundation. Команда фонду Future for Ukraine Україна відправилися до офісу в Одесі, де передали «Воєнно-історичному центру “Пам’ять і Слава”» харчові продукти: тушкованку, каші, продукти швидкого приготування, батончики, печиво, чай, вітаміни тощо.

«Команда центру “Пам’ять і слава” робить дуже важливу справу, у якій багато ризику та про яку майже ніхто не знає. Тому підтримки не вистачає. Їхня місія — пошук та ексгумація безвісти зниклих військових. Тільки уявіть: волонтери проводять в евакуаційних експедиціях місяцями, за різної погоди, у складних для життя умовах. Не кажучи вже про моральну складову. Але завдяки їхній роботі сім’ї полеглих воїнів можуть гідно поховати рідну людину. Родини здобувають право на отримання соціальних компенсацій, передбачених державою. Наші герої не лишаються покинутими посеред полів, де полягли в бою. Підтримати цей проєкт можна продуктами, технікою, а також фінансово. Головне, щоб допомога була регулярною, адже їхня робота триватиме ще певний час після перемоги», — розповідає волонтерка Гуманітарного штабу Future for Ukraine Ольга Глюза.

Сергій Суднік наголошує, що підтримка благодійного сектору є надважливою у їхній роботі:

«За цей рік волонтери-пошуковці «Воєнно-історичного центру “Пам’ять і Слава”» були у різних непростих ситуаціях, були на складних локаціях, але ми дуже раді тому, що у нас є надійний тил, є гуманітарні організації, які можуть нам допомогти. Сьогодні хочу подякувати Благодійній організації “Future for Ukraine” за допомогу нам, і це означає, що надалі будемо працювати всі разом і робити дуже важливу справу. Дякуємо волонтерам!»

Надана допомога стане у пригоді вже дуже скоро: найближчим часом волонтери-пошуковці відправляться до Херсонської та Харківської областей, де сьогодні тривають активні бойові дії.

Від початку війни фонд Future for Ukraine надає допомогу людям, які постраждали внаслідок російської агресії, а також здійснює гуммісії у прифронтові та деокуповані зони. Загальна кількість наданої гуманітарної допомоги за понад рік роботи фонду — понад 50 тисяч тон!