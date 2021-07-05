На Тернопільщині з аукціону продадуть відомий спиртзавод

6 липня відбудеться онлайн-аукціон з приватизації окремого майна Мишковицького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП “Укрспирт” (спиртове виробництво).

Перелік складається з 510 найменувань будівель, обладнання, рухомого та іншого майна.

Прийом заявок триватиме до 5 липня. Для детального ознайомлення з об’єктом – переходьте за посиланням

Стартова ціна – 7 291 753,18 грн; дата аукціону – 6 липня 2021 року;

Локація – Тернопільська обл., Тернопільський район, с. Мишковичі, вул. Січових Стрільців (вулиця Леніна), 1; Тернопільська область, Теребовлянський р-н, смт. Дружба, вул. Лесі Українки (вул. Дзержинського), 32.

Також нагадаємо, що в грудні 2020 року Залозецький МПД також був проданий на аукціоні. На прозорих торгах конкурували між собою шість учасників, внаслідок чого стартова ціна зросла у 2,5 раза – з 32 млн грн до 80 млн грн.



